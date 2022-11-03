Küçükçekmece'de doktorlar ve hemşireye saldırı

KÜÇÜKÇEKMECE'de kayıtlı olmadığı sağlık ocağına giden bir kişi, önüne başka bir kişinin geçtiğini öne sürerek doktor ve hemşirelere saldırdı.

KÜÇÜKÇEKMECE'de kayıtlı olmadığı sağlık ocağına giden bir kişi, önüne başka bir kişinin geçtiğini öne sürerek doktor ve hemşirelere saldırdı.

Olay saat 09.30 sıralarında İnönü Mahallesi'nde bulunan 15 Nolu Aile Sağlık Merkezi'nde yaşandı. İddiaya göre sağlık merkezine gelen Hikmet Hakan Güneş, önüne başka bir kişinin geçtiğini öne sürerek doktorlarla tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Güneş'in doktor Bilgehan Yüksel'in boynunu sıkıp parmağını kırarken diğer doktor Melda Parmaksız'a da hakaret ettiği öne sürüldü. Güneş'in hemşire Nebahat Bekçi'yi de iterek yere düşürdüğü belirtildi.

"BOĞAZIMI SIKTI, ELİMİ TUTUP KIVIRDI, KOLUMU SIKTI"

"BU MESLEKTEN TAMAMEN SOĞUDUM"

"DEFALARCA DİLE GETİRDİK BİR YASA BEKLİYORUZ"

İstanbul Aile Hekimliği Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Doktor Selçuk Yılmaz da, "Bir çalışmanın temel hakkı olan güvenli çalışma ortamının sağlanması bir an önce bizler için, sağlık çalışmaları ve hekimler için önemlidir. Defalarca dile getirdik bir yasa bekliyoruz. Bu şiddetin bir an önce sona ermesini istiyoruz" diye konuştu