Kadın Boşanma Aşamasında Eşi Tarafından Sokak Ortasında Bıçaklandı

Küçükçekmece İkitelli Mehmet Akif Mahallesi'nde bir kadın iddiaya göre boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından sokak ortasında bıçaklandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel