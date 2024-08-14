Kadın Boşanma Aşamasında Eşi Tarafından Sokak Ortasında Bıçaklandı
Küçükçekmece İkitelli Mehmet Akif Mahallesi'nde bir kadın, boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından sokak ortasında bıçaklandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması devam ediyor.
Küçükçekmece İkitelli Mehmet Akif Mahallesi'nde bir kadın iddiaya göre boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından sokak ortasında bıçaklandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması devam ediyor.