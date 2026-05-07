Kübra Yapıcı Cinayetinde 2 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Haber: Muhammet Fatih BAŞCI

(BURDUR) - Kübra Yapıcı'nın Burdur'da silahla öldürülmesi ve ardından cesedinin yakılmasına ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli Bucak Adliyesi'ne sevk edildi.

Antalya'da yaşayan ve 30 Nisan'dan bu yana haber alınamayan Kübra Yapıcı'nın cansız bedeni, ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda Burdur'un Bucak ilçesinde yakılmış halde bulundu.

İncelemeler sonucu Yapıcı'nın silahla öldürüldükten sonra gömüldüğü, daha sonra ise gömüldüğü yerden çıkarılarak cesedinin yakıldığı tespit edildi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan İlyas Umut D'nin cinayeti itiraf ettiği öğrenilirken, düzenlenen operasyonla Ataberk S. de gözaltına alındı. Bucak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdürülen soruşturmada, cinayette kullanıldığı değerlendirilen silah Burdur'un Ağlasun ilçesinde bulundu. Kübra Yapıcı'nın cesedine ait bir bölümün ise Antalya'nın Korkuteli ilçesindeki barajda tespit edildiği öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler İlyas Umut D. ile Ataberk S, geniş güvenlik önlemleri altında Bucak Adliyesi'ne sevk edildi.

Kaynak: ANKA
