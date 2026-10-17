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Kripto dolandırıcısına yakın korumalık yapan 3 kişi daha gözaltına alındı

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Kripto dolandırıcısına yakın korumalık yapan 3 kişi daha gözaltına alındı
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İnterpol'ün kırmızı bültenle aradığı kripto dolandırıcısının yakın korumalığını yapan 3 kişi daha gözaltına alındı. Şüphelilerin 15 adresinde 7 milyon 150 bin dolar ele geçirildi, eşi adına kayıtlı 9 araca el konuldu.

İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan ve Beşiktaş'ta düzenlenen operasyonla yakalanan kripto para dolandırıcılığı şüphelisi R.J.S.'nin yakın korumalığını yaptığı belirlenen 3 kişi daha gözaltına alındı. Şüphelilerin kullandığı 15 adreste yapılan aramalarda 7 milyon 150 bin dolar, silahlar ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. R.J.S.'nin eşi adına kayıtlı 9 araca da el konuldu.

İstanbul emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, MİT desteğiyle uluslararası düzeyde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Yapılan incelemelerde, yüksek miktarda kripto para dolandırıcılığı yaptığı tespit edilen ve INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan R.J.S. ve eşi A.K., 14 Ekim'de Beşiktaş'ta düzenlenen operasyonla yakalandı. Çalışmaların devamında, şüphelinin yakın korumalığını yaptığı belirlenen 3 kişi de 15 Ekim'de yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin Beşiktaş, Üsküdar ve Sarıyer'de kullandığı 15 farklı adreste yapılan aramalarda 7 milyon 150 bin dolar ve 160 bin lira nakit para, 6 kripto varlık soğuk cüzdanı, 4 uzun namlulu tüfek, 3 ruhsatsız tabanca ve 1400 fişek ele geçirildi. Adreslerde ayrıca 11 bilgisayar kasası, 12 dizüstü bilgisayar, 19 harici disk, 46 USB bellek, 19 ekran kartı ve 29 cep telefonunun yanı sıra çok sayıda lüks marka çanta, saat, mücevherat ve elektronik materyal bulundu.

9 ARACA DAHA EL KOYULDU

Soruşturma kapsamında devam eden çalışmalarda, şüphelinin eşi adına tescilli olduğu belirlenen 9 araca el koyma işlemi gerçekleştirildi. El konulan araçlar, işlemlerin ardından otoparka çekildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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