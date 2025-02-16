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Tarih verip çağırdılar! Rusya'dan Trump'a tarihi davet

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın telefon görüşmesinin diyalog için güçlü sinyal olduğunu belirterek, "Artık savaşı değil, barışı konuşacağız." dedi. Peskov, Trump'ın 2. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nın mağlup edilmesinin 80. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek etkinliklere katılımından memnuniyet duyacaklarını da belirtti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Rossiya-1" televizyon kanalına verdiği röportajda, Rusya ile ABD arasındaki ilişkilere ve Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kremlin: Putin ve Trump görüşmesi barış için güçlü bir sinyal

"ARTIK SAVAŞI DEĞİL, BARIŞI KONUŞACAĞIZ"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen hafta yaptığı telefon görüşmesini değerlendiren Peskov, "Bu, artık sorunları diyalog yoluyla çözmeye çalışacağımıza dair güçlü bir sinyal. Artık savaşı değil, barışı konuşacağız." diye konuştu. Eski ABD yönetimi ile diyaloğun olmadığına dikkati çeken Peskov, Trump'ın sorunları diyalog yoluyla çözme yönündeki yaklaşımına değer verdiklerini dile getirdi.

TRUMP'A DAVET

Putin ile Trump'ın yüz yüze görüşmesinin özel hazırlık gerektirdiğini söyleyen Peskov, Trump dahil herhangi bir devlet başkanının, eski Sovyetler Birliği'nin 2. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nı mağlup etmesinin 80. yıl dönümü dolayısıyla 9 Mayıs Zafer Günü'nde düzenlenecek etkinliklere katılımından memnuniyet duyacaklarını belirtti. Sözcü Peskov, Trump'ın istediği zaman Rusya'ya gelebileceğini vurguladı.

Kremlin: Putin ve Trump görüşmesi barış için güçlü bir sinyal

"BU ANLAŞMALAR UYGULANSAYDI, UKRAYNA BÜTÜN OLURDU"

Savaş öncesi Ukrayna meselesinin Minsk anlaşmalarıyla çözmeye çalıştıklarını anımsatan Peskov, "Bu anlaşmalar uygulansaydı, Ukrayna bütün olurdu." şeklinde konuştu. Batı'nın Rusya'yı kandırdığını ifade eden Peskov, Batı ile ilişkilerde söz konusu anlaşmalarla ilgili edindikleri tecrübeyi ve Kiev'in de bağımsız hareket etmediğini dikkate alacaklarını kaydetti.

Tarih verip çağırdılar! Rusya'dan Trump'a tarihi davet
Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel
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