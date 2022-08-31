KRAMATORSK - Ukrayna askerleri, olası Rus ilerleyişine karşı kentte siper kazıyor
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Rusya'nın Ukrayna'ya karşı açtığı savaş devam ederken ülkenin doğusundaki Donetsk bölgesinde sıcak çatışmalar sürüyor.
Rusya'nın Ukrayna'ya karşı açtığı savaş devam ederken ülkenin doğusundaki Donetsk bölgesinde sıcak çatışmalar sürüyor. Donetsk bölgesinde halen Ukrayna'nın elinde bulunan büyük kentlerden olan Kramatorsk'ta Ukrayna askerleri, olası Rus ilerleyişine karşı kentte siper kazıyor.
Kaynak: AA / Metin Aktaş - Güncel