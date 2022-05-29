Kramatorsk'taki sivillerin tahliyeleri devam ediyor - Haberler

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Kramatorsk'taki sivillerin tahliyeleri devam ediyor

AA - Diego Herrera Carcedo - Güncel
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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Tahliye için araçlara binen siviller Tahliye edilen siviller Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken, Ukrayna'nın Kramatorsk kentinden sivillerin tahliyesi devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Tahliye için araçlara binen siviller

Tahliye edilen siviller

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken, Ukrayna'nın Kramatorsk kentinden sivillerin tahliyesi devam ediyor.

AA / Diego Herrera Carcedo - Güncel

Kramatorsk Ukrayna Rusya Güncel Haberler

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