Kramatorsk'taki sivillerin tahliyeleri devam ediyor - Haberler

Kramatorsk'taki sivillerin tahliyeleri devam ediyor
AA - Diego Herrera Carcedo - Güncel
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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Tahliye için araçlara binen siviller Tahliye edilen siviller Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken, Ukrayna'nın Kramatorsk kentinden sivillerin tahliyesi devam ediyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Tahliye için araçlara binen siviller
Tahliye edilen siviller
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken, Ukrayna'nın Kramatorsk kentinden sivillerin tahliyesi devam ediyor.
AA / Diego Herrera Carcedo - Güncel