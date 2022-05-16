KRAMATORSK - Donbas sınırları içinde kalan kentte bakıma muhtaç Ukraynalılar - Haberler

Ukrayna'nın Donbas sınırları içinde kalan Kramatorsk kentinde bakıma muhtaç Ukraynalılar için insani yardım merkezleri devrede. Yardım merkezlerinde her türlü ihtiyaçları giderilen Ukraynalı bakıma muhtaç yaşlılardan bir kısmı, trenlere bindirilerek daha güvenli yerlere nakledildi.