KRAMATORSK - Donbas sınırları içinde kalan kentte bakıma muhtaç Ukraynalılar - Haberler

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KRAMATORSK - Donbas sınırları içinde kalan kentte bakıma muhtaç Ukraynalılar

AA - Diego Herrera Carcedo - Güncel
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Ukrayna'nın Donbas sınırları içinde kalan Kramatorsk kentinde bakıma muhtaç Ukraynalılar için insani yardım merkezleri devrede.

Ukrayna'nın Donbas sınırları içinde kalan Kramatorsk kentinde bakıma muhtaç Ukraynalılar için insani yardım merkezleri devrede. Yardım merkezlerinde her türlü ihtiyaçları giderilen Ukraynalı bakıma muhtaç yaşlılardan bir kısmı, trenlere bindirilerek daha güvenli yerlere nakledildi.

AA / Diego Herrera Carcedo - Güncel

Kramatorsk, Ukrayna, Donbas, Güncel, Haberler

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