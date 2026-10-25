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Kral Halid Havalimanı'nda iç hatlar 1., dış hatlar 2. terminalden yapılacak

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Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nda bugünden itibaren iç hat uçuşları 1 numaralı, ulusal hava yolu şirketlerinin dış hat uçuşları 2 numaralı terminalden yapılacak. Rezervasyonu bulunan yolcuların havalimanına gitmeden önce hava yolu şirketleriyle iletişime geçmesi istendi.

Yemen'deki İran destekli Husilerin hedef aldığı Suudi Arabistan'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nda 2 terminalden iç ve dış hat uçuşlarının yapılacağı duyuruldu.

Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, bugün itibarıyla iç hat uçuşlarının 1, ulusal hava yolu şirketlerinin dış hat uçuşlarının ise 2 numaralı terminalden yapılacağı belirtildi.

Açıklamada, rezervasyonu bulunan yolcuların havalimanına gitmeden önce uçuş durumlarını kontrol etmek için hava yolu şirketleriyle iletişime geçmeleri gerektiği aktarıldı.

Uçuşların iki terminal arasında yeniden dağıtılmasının gerekçesine ilişkin bilgi verilmedi.

Husiler, 23 Ekim'de Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na yeni bir saldırı düzenlediklerini duyurmuş, Suudi Arabistan makamları ise saldırıyı doğrulamamıştı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu Sözcüsü Türki el-Maliki, havalimanının 7-11 Ekim'de 10'u balistik füze, 10'u insansız hava aracı (İHA) olmak üzere 20 saldırıyla hedef alındığını belirtti. Maliki, saldırılarda 17 kişinin hayatını kaybettiğini, 333 kişinin yaralandığını aktardı.

Husilerin bu saldırıları nedeniyle havalimanının 3. ve 4. terminalinde hasar meydana gelmiş ve uçuşlara ara verilmişti.

Kaynak: AA
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