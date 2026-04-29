Kozan'da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı düzenlendi

Adana'nın Kozan ilçesinde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı.

Kozan Şehit Öğretmen Lütfi Ölmez Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan serginin açılışını İlçe Milli Eğitim Müdürü Özgür Çelik ve İlçe Emniyet Müdürü Fatih Alptekin yaptı.

Okul Müdürü Ahmet Sönmez, serginin açılışında, öğrencilerin başarılı projeler geliştirdiğini söyledi.

Proje Koordinatörü Ayşe Büyüköztürk de fuarda öğrencilerin yaratıcılık ve el becerilerini ortaya koyduğu toplam 10 projenin sergilendiğini ifade etti.

Konuşmaların ardından stantları gezen katılımcılar, danışman öğretmenler ve öğrencilerden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.