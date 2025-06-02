Kozan'da İş Kazası: Mühendis Ağır Yaralandı

Kozan'da İş Kazası: Mühendis Ağır Yaralandı
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Adana'nın Kozan ilçesinde güneş enerjisi sistemleri üreten bir tesiste sac kesimi sırasında kopan parçanın karnına isabet etmesi sonucu makine mühendisi Ali B. ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan mühendis, hayati tehlike nedeniyle Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

ADANA'nın Kozan ilçesinde güneş enerjisi sistemleri üreten tesiste çalışan makine mühendisi Ali B. (28), sac kesimi sırasında kopan parçanın karnına isabet etmesi sonucu ağır yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Kozan Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren güneş enerjisi sistemleri üreten bir tesiste meydana geldi. Tesiste çalışan makine mühendisi Ahmet B., sac kesimi sırasında kopan parçanın karnına isabet etmesiyle ağır yaralandı. İş yerindeki arkadaşları tarafından araçla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan mühendis, burada yapılan ilk müdahalenin ardından hayati tehlikesinin bulunması üzerine Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis, yaşanan iş kazasıyla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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