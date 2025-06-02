Kozan'da İş Kazası: Makine Mühendisi Ahmet Bingöl Hayatını Kaybetti

Kozan'da İş Kazası: Makine Mühendisi Ahmet Bingöl Hayatını Kaybetti
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Adana'nın Kozan ilçesindeki bir güneş enerjisi tesisinde meydana gelen iş kazasında, makine mühendisi Ahmet Bingöl, sac kesimi sırasında kopan metal parçasının karnına isabet etmesi sonucu ağır yaralandı ve hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ADANA'nın Kozan ilçesinde güneş enerjisi sistemleri üreten tesiste çalışırken sac kesimi sırasında kopan parçanın karnına isabet ettiği makine mühendisi Ahmet Bingöl (28) hayatını kaybetti.

Olay, gece saatlerinde Kozan Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren güneş enerjisi sistemleri üreten bir tesiste meydana geldi. Tesiste çalışan makine mühendisi Ahmet Bingöl, sac kesimi sırasında kopan parçanın karnına isabet etmesiyle ağır yaralandı. İş yerindeki arkadaşları tarafından araçla Kozan Devlet Hastanesi'ne götürülen Bingöl, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Bingöl, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Ahmet Bingöl'ün cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

Yaşanan iş kazasıyla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Haber-Kamera: Ali GÖKDAL/ADANA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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