Kozan'da Fabrikada Fırlayan Parça, Makine Mühendisinin Hayatını Kaybetmesine Yol Açtı

Kozan'da Fabrikada Fırlayan Parça, Makine Mühendisinin Hayatını Kaybetmesine Yol Açtı
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Adana'nın Kozan ilçesindeki bir fabrikada sac kesimi sırasında fırlayan parça, 28 yaşındaki makine mühendisi Ahmet Bingöl'ün ölümüne neden oldu. Ağır yaralanan Bingöl, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Adana'nın Kozan ilçesinde fabrikadaki sac kesimi sırasında fırlayan parçanın isabet ettiği makine mühendisi hayatını kaybetti.

Kozan Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikada sac kesimi sırasında fırlayan parça, makine mühendisi Ahmet Bingöl'ün (28) vücuduna isabet etti.

Ağır yaralanan Bingöl, çalışma arkadaşları tarafından Kozan Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Buradaki ilk müdahalenin ardından ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Bingöl kurtarılamadı.

Bingöl'ün cenazesi morga konuldu.

Kaynak: AA / Fatih Azgın - Güncel
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