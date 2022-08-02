Kosova'nın kuzeyinde tüm barikatlar kaldırıldı

Kosova ve Sırbistan arasında önceki günlerde gerginliğe neden olan "ülkedeki Sırp topluluğun Kosova kimlik kartı ve plakasına sahip olması" kararı sonrasında ülkenin kuzeyinde yolların kapatılması amacıyla konulan tüm barikatlar kaldırıldı.

Kosova İçişleri Bakanı Celal Sveçla, sosyal medyada yaptığı açıklamada, Kosova'nın kuzey bölgesinde Sırbistan'la olan sınır kapılarına giden yollara konulan tüm barikatların kaldırıldığını doğruladı.

Sveçla, "Yasa dışı Sırp yapılanmaların ülkenin kuzeyinde 9 farklı yere koyduğu barikatlar tamamıyla kaldırıldı. Tam serbest dolaşım sağlandı ve Jarinje ile Brnjak sınır kapıları vatandaşlar için açıldı." ifadesini kullandı.

Belgrad tarafından yönetildiğini belirttiği silahlı maskeli grupların vatandaşlara saldırdığını ve polise ateş açtığını belirten Sveçla, şunları kaydetti:

"Bu gibi saldırılar, ülkelerimiz ve bölgemizin istikrarına katkı sağlamıyor çünkü hükümetimiz bu kararı, yerel ve uluslararası kanunlara uygun şekilde almıştır. Kosova Cumhuriyeti hükümeti olarak taahhüt ettiğimiz üzere barikatların kaldırılıp serbest dolaşımın sağlanması üzerine kararın uygulanmasını, ülkemiz ve bölgedeki istikrarın korunması amacıyla 1 Eylül'e öteledik."

Sveçla, vatandaşların saldırıya uğraması ve polise ateş açılması noktasında soruşturma yürütüleceğini ve adaletin yerini mutlaka bulacağını belirterek "Bu tür suç örgütlerinin Sırp tarafından ülkeyi istikrarsızlaştırmak için kullanılması sadece ülkemiz için tehlike oluşturmuyor, hedeflerine bu tür gruplarla ulaşmayı amaçlayan Sırbistan'ın Moskova tarafından alenen tam destek almasıyla da daha ciddi bir hal alıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Devletin işleyişini engelleyen siber saldırı girişimiyle de karşı karşıya kaldıklarını vurgulayan Sveçla, bu yönde tüm önlemlerin alındığını ve sistemin başarılı şekilde korunduğunu belirtti.

1 Eylül'e erteleme kararı

Kosova hükümeti, ülkedeki Sırplar dahil herkese ulusal araç plakası ve kimlik zorunluluğu getiren ve bu nedenle Sırbistan'la krize neden olan uygulamayı 1 Eylül'e erteleme kararı almış ancak bunun uygulanabilmesi için yollardaki engellerin 1 Ağustos itibarıyla kaldırılması gerektiğini duyurmuştu.

Sırbistan-Kosova gerginliği

Kosova'da yaşayan Sırplar dahil herkesin Kosova kimlik kartı ve plakasına sahip olması zorunluluğu getirileceğinin bildirilmesi üzerine Kosova'daki Sırplar, 31 Temmuz akşamı ülkenin kuzeyindeki sınır geçişlerini kapatmıştı.

Kosova'da siren sesleri duyulurken, ülke polisi bazı yerlerden silah sesleri geldiğini ancak kimsenin yaralanmadığını bildirmişti.

Sırbistan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak görüyor.

Avrupa Birliği'nin (AB) arabuluculuğunda 2011'de başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci, ilişkilerin normalleşmesini ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanımasını amaçlıyor.

Kosova ile Sırbistan arasındaki diyalog süreci, 31 Temmuz akşamı yaşanan gerginlik gibi farklı nedenlerden sık sık kesintiye uğruyor.