Kosova Maarif Okulları Bilim Fuarı Düzenledi

Türkiye Maarif Vakfına (TMV) bağlı Kosova Uluslararası Maarif Okulları, başkent Priştine'de "Bilim Fuarı" düzenledi.

Priştine'nin merkezindeki Rahibe Teresa Meydanında düzenlenen "Bilim Fuarı" kapsamında Uluslararası Maarif Okulları Priştine Şubesi öğrencileri, fuardaki stantlarında hazırladıkları projelerin sunumunu yaptı. Öğrencilerin çeşitli alanlardaki çalışmalarına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Maarif Okulları Priştine Şubesi Müdür Yardımcısı Arber Morina, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bilim fuarının öğrencilerin geçen okul yılındaki çalışmalarının doruk noktasını oluşturduğunu söyledi.

Bilim fuarına katılan öğrencilerin çalışmalarıyla ilgili bilgiler veren Morina, "Fuarın katılımcıları 6. sınıftan 12. sınıfa kadar öğrencilerden oluşuyor ve çalışmaları kimya, fizik, biyoloji, matematik gibi bilimsel konulardan oluşuyor. Ayrıca bilgi teknolojileri ve robotik bölümümüz, ardından Arnavutça dili ve kendi plan ve programları dahilinde onların seviyelerine göre hazırlanan okul öncesi bölümümüz var." dedi.

Morina, öğrencilerin elde ettiği sonuçların sadece okulun değil tüm Kosova'nın imajını aydınlattığını sözlerine ekledi.

Maarif Okulları Priştine Şubesinde 7. sınıf öğrencisi olan ve geçen yıl Paris'te düzenlenen Uluslararası Stem Olimpiyatları'nda iki altın madalya kazanan Ron Shllaku da bilim fuarına robotik kol çalışmasıyla katıldığını vurguladı.

Eğitim faaliyetlerine 2017 yılında başlayan Kosova Uluslararası Maarif Okullarının Priştine ve Prizren şubelerinde 750'den fazla öğrenci eğitim görüyor.