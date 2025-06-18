Koruyucu Aileler Tekirdağ'da Bir Araya Geldi

Koruyucu Aileler Tekirdağ'da Bir Araya Geldi
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Tekirdağ'da '30 Haziran Koruyucu Aile Günü' etkinliği düzenlendi. Etkinlikte koruyucu aileler ve çocuklar özel gösteriler ve yarışmalarla bir araya geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Özdemir, koruyucu aile farkındalığını artırma çalışmalarının devam edeceğini belirtti.

Tekirdağ'da koruyucu aileler, "30 Haziran Koruyucu Aile Günü" dolayısıyla düzenlenen etkinlikte bir araya geldi.

Süleymanpaşa Millet Bahçesi'nde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce gerçekleştirilen etkinliğe, koruyucu aileler ile çocuklar katıldı.

Çocuklara özel gösterilerin yer aldığı programda, çeşitli yarışmalar düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Özdemir, AA muhabirine, koruyucu aile farkındalığını arttırmak için çalıştıklarını söyledi.

Kentte koruyucu aile sayısının artması için herkese görev düştüğünü belirten, çocukların geleceğe özenle hazırlandığını ifade etti.

Devletin imkanlarının büyük ve geniş olduğunu vurgulayan Özdemir, "Çocuğun anne ve baba yanında büyümesi büyük avantaj olduğu için Bakanlığımız koruyucu aile modelini öne çıkarıyor. Biz de şehrimizde yaptığımız birçok faaliyet ile koruyucu aile farkındalığını arttırmaya çalışıyoruz." dedi.

Özdemir, amaçlarının koruyucu aileler arasındaki diyaloğun gelişmesini sağlamak olduğunu dile getirdi.

Koruyucu aile sayısını arttırmaya yönelik çalışmaların devam edeceğini aktaran Özdemir, "Biz zaten düzenli olarak ailelerle bir araya geliyoruz ama onların birbirlerini tanıması ve il genelinde farkındalığın arttırılması, daha fazla ailenin koruyucu aile olması noktasında önemli. Sayının arttırılmasını istiyoruz. Şehrimizde modelin geliştirilmesi için çalışmalarımız sürüyor. Sürecin sonunda yıl sonuna kadar 50 ailemizle çocuklarımızı buluşturmak istiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel
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