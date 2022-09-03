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KORKULUKLARIN KAYNAĞINI YAPARKEN DERE YATAĞINA DÜŞTÜ

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SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde Ramazan Sıktaş dere yatağının çevresindeki korkulukların kaynağını yaparken dengesini kaybederek aşağı düştü.

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde Ramazan Sıktaş dere yatağının çevresindeki korkulukların kaynağını yaparken dengesini kaybederek aşağı düştü. Yaralanan Sıktaş tedavi altına alındı.

Olay öğle saatlerinde, Akyazı Pazarköy Mahallesi'nde meydana geldi. Demir doğrama ustası Ramazan Sıktaş, dere yatağının etrafındaki korkulukların kaynağını yaparken dengesini kaybederek aşağı düştü. Haber verilmesi üzerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri geldi. 4 metre yükseklikten aşağı düşen Sıktaş'ı kurtarmak için itfaiye ekipleri merdivenle aşağı indi. Sedyeye konulan Sıktaş yukarı çıkarıldı. Sıktaş sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Akyazı Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Pazarköy Jandarma İtfaiye Akyazı Güncel Haberler

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