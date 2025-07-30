Konya'nın Ilgın İlçesinde 4.3 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

RİCHTER ölçeğine göre, Konya'nın Ilgın ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre, olumsuz bir durum yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 06.40'ta merkez üssü Konya'nın Ilgın ilçesi olan 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 15.6 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, Ilgın ve çevresi ile kent genelinde hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum yaşanmazken, ekiplerin saha tarama çalışması çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.