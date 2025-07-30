Konya'nın Ilgın İlçesinde 4.3 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Konya'nın Ilgın İlçesinde 4.3 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

RİCHTER ölçeğine göre gerçekleşen depremin merkez üssü Ilgın ilçesi olup, 15.6 kilometre derinlikte kaydedildi. İlk belirlemelere göre olumsuz bir durum yaşanmadığı bildirildi.

RİCHTER ölçeğine göre, Konya'nın Ilgın ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre, olumsuz bir durum yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 06.40'ta merkez üssü Konya'nın Ilgın ilçesi olan 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 15.6 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, Ilgın ve çevresi ile kent genelinde hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum yaşanmazken, ekiplerin saha tarama çalışması çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Sıfır mobilya aldığını düşünen evli çift, koltuğun kumaşını yırtınca şoke oldu

Sıfır mobilya alan çift, koltuğun kumaşını yırtınca şoke oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yıllardır çözülemeyen sır! Bu kahvehaneye gelen mışıl mışıl uyuyor

Yıllardır çözülemeyen sır! Buraya gelen mışıl mışıl uyuyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.