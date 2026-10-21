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Konya Ereğli'de kaldırımda hareketsiz yatan erkek yaşamını yitirdi

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Konya Ereğli'de kaldırımda hareketsiz yatan erkek yaşamını yitirdi
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Konya'nın Ereğli ilçesinde kaldırımda hareketsiz yatan bir erkek, sağlık ekiplerinin kontrolünde ölü bulundu. Cansız bedeni otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırılan kişinin ölüm nedeni otopsi sonrası belirlenecek, polis kimliğini araştırıyor.

KONYA'nın Ereğli ilçesinde bir erkek, kaldırımda ölü bulundu. Polis, ölen kişinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

Olay, saat 06.30 sıralarında Namık Kemal Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. İşe gitmek için evden çıkanlar, bir erkeğin kaldırımda hareketsiz halde yattığını fark etti. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde bu kişinin öldüğünü belirledi. Ölen kişinin cansız bedeni, otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrası belirlenecek.

Polis de ölen kişinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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