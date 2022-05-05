Konya'da tarım işçilerini taşıyan minibüs takla attı: 12 yaralı - Haberler

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Konya'da tarım işçilerini taşıyan minibüs takla attı: 12 yaralı

Demirören Haber Ajansı - Atilla Atmaca - Güncel
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Konya'da tarım işçilerini taşıyan minibüs takla attı: 12 yaralı

KONYA'nın Ereğli ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan şoförün yola aniden çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyon kırmasıyla minibüs takla attı.

KONYA'nın Ereğli ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan şoförün yola aniden çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyon kırmasıyla minibüs takla attı. Kazada 12 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Hortu Mahallesi'nde meydana geldi. Şanlıurfa'dan Kütahya'ya tarım işçilerini taşıyan 27 AHC 322 plakalı minibüsün şoförü İsa Arslan (26), aniden yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs, takla atarak şarampole devrildi. Kazada sürücüyle birlikte toplam 12 kişi yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Demirören Haber Ajansı / Atilla Atmaca - Güncel

Minibüs, Ereğli, Tarım, Kaza, Güncel, Haberler

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