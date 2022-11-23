Konya'da kocanın, eşini öldürüp intihar ettiği ortaya çıktı Güncel Haberler Konya'nın Çumra ilçesinde, bir çiftin ölü bulunmasına ilişkin soruşturmada, ölüm tehdidinde bulunduğu için hakkında uzaklaştırma kararı verilen kocanın, karısını öldürüp intihar ettiği tespit edildi. Dedemoğlu Mahallesi'ndeki tali yolda Fadime Dağlı'nın (47), 42 J 5415 plakalı otomobilde, kocası Mehmet Dağlı'nın (43) da yol kenarında ölü bulunması üzerine soruşturma başlatan jandarma ekipleri, Mehmet Dağlı'nın eşini tabancayla öldürdükten sonra araçtan inerek, aynı silahla intihar ettiği bilgisine ulaştı. UZAKLAŞTIRMA KARARI VARDI Dört çocuk sahibi olduğu öğrenilen çiftin şiddetli geçimsizlik yaşadıkları, eşini ölümle tehdit ettiği için Mehmet Dağlı hakkında 1 yıl uzaklaştırma kararı verildiği ortaya çıktı. AYNI MEZARLIĞA DEFNEDİLDİLER Öte yandan, çiftin cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Çumra Mezarlık Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından, Çumra Mezarlığı'nda toprağa verildi. AYNI ARAÇTA ÖLÜ BULUNMUŞLARDI Dedemoğlu Mahallesi'nde dün tali yolda duran otomobilde Mehmet Dağlı ile eşi Fadime Dağlı silahla vurularak ölmüş halde bulunmuştu. Kaynak: AA / Güncel Mehmet Dağlı Jandarma Konya Güncel Haberler

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