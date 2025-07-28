Konya'da D300 Kara Yolu Kenarında Yangın Korkuttu

Konya'da D300 Kara Yolu Kenarında Yangın Korkuttu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Sarayönü ilçesinde D300 kara yolu kenarında çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek ağaçlara sıçradı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, bazı ağaçlar zarar gördü.

Konya'nın Sarayönü ilçesi D300 kara yolu kenarında çıkan yangın, çevredeki vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı.

Yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek yakındaki ağaçlara sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Sarayönü İtfaiye Amirliği ekipleri yangına hızla müdahale etti.

Alevler, ekiplerin yoğun çabası sayesinde kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında bazı ağaçlar zarar görürken, can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Olay sonrası bölgede soğutma çalışmaları yapıldı ve çevredeki vatandaşlara tedbirli olunması yönünde uyarılar yapıldı.

Kaynak: AA / Oğuz Safa Yüzkat - Güncel
Konyaaltı Sahili'nde vücudunda kesikler bulunan erkek cesedi bulundu

Ünlü plajda bulundu! Kimi izledi, kimi yüzmeye devam etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump'tan Gazze'deki açlık görüntülerine ilişkin bir garip yorum

Trump'tan Gazze'deki açlık görüntüleri için bir garip yorum
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.