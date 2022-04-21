Konya'da baraj gölünde kaçak ağ denetimi yapıldı

Konya'da baraj gölünde yasak olmasına rağmen balık avlamak için serildiği tespit edilen onlarca metre ağ ele geçirildi.

Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonu yetkilileri, Konya Tarım İl ve Orman Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü baraj güvenliği ekiplerine Beyşehir-Konya kara yolu üzerindeki Altınapa baraj gölünde ağ ile balık avlandığı ihbarında bulundu.

Botla baraj gölüne açılan ekipler, kamışlar arasında su yüzeyine serilmiş balıkçı ağları olduğunu fark etti.

Ağlar toplanıp, imha edilmek üzere karaya çıkarılırken, ağ gözlerine takılı istilacı türler dışında canlı oldukları belirlenen çok sayıdaki balık baraj gölü sularına salındı.

Yıl boyu ağla avlanmanın yasak olduğu baraj gölüne kaçak av için ağ seren kişilerin ise ekiplerin geldiğini görünce karanlıktan da istifade ederek kaçtıkları öğrenildi.