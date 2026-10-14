Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola vakası 9 bin 66'ya çıktı, 4 bin 381 kişi öldü

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KİNŞASA, 14 Ekim (Xinhua) -- Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde teyitli Ebola vakalarının sayısı 9.000'i aşarken, hayatını kaybedenlerin sayısı 4.381'e yükseldi.

Yerel sağlık yetkilileri tarafından açıklanan son verilere göre, salı günü itibarıyla salgının başlangıcından bu yana toplam 9.066 teyitli vaka kaydedildi. Genel vaka ölüm oranı ise yüzde 48,3 olarak açıklandı.

Ebola virüsünün Bundibugyo türünün neden olduğu salgın 7 eyaletteki 65 sağlık bölgesini etkilerken, ülkenin doğusundaki Ituri eyaleti teyitli vakaların yüzde 70'inden fazlasıyla birlikte salgının merkez üssü olmaya devam ediyor.

An itibarıyla virüse karşı onaylanmış bir aşı veya özel bir tedavi yöntemi bulunmuyor. Aşı ve tedavilere yönelik klinik denemeler ise devam ediyor.

15 Mayıs'ta ilan edilen mevcut salgın, ülkenin tarihindeki en büyük ve en ölümcül Ebola salgını olma özelliğini taşırken, Batı Afrika'daki 2014-2016 salgınının ardından küresel çapta da en büyük ikinci Ebola salgını haline geldi.

Kaynak: Xinhua