Konak Belediye Meclisi'nin mayıs ayı toplantısı gerçekleşti

KONAK, İZMİR (Bültenler) - Önergeyi ilgili komisyonlara gönderen meclisi bilgilendiren Başkan Batur, Konak Belediyesi'nin öngörüsünün ne kadar kuvvetli olduğunu ifade ederek, "Ambalaj atığı toplayan kardeşlerimizin yaptığı işin, hem disiplin altına alınması hem de alanda çalışanların haklarının korunması noktasında önemli bir çalışmayı kooperatifle birlikte başlatmıştık. Biz uyguladığımız bu çalışmada gördük ki zaten yönetmelikte ne yazıyorsa onu yapmışız. Komisyondaki arkadaşlarımız da yapacakları incelemelerde bu çalışmayı öngörmüş bir belediye olduğumuzu tespit etmiş olacak" dedi.

Konak Belediyesi'nin mayıs ayı olağan meclis toplantısı Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'un yönettiği oturumu CHP Konak İlçe Başkanı Akın Küçükoğullarından ve Ak Parti Konak İlçe Başkan Yardımcısı Taner Deniz de takip etti. Yoğun gündemli mecliste Sokak Hayvanlarını Koruma Komisyonu kurulurken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan gelen yönetmelik de gündeme alındı. "Bağımsız Sıfır Atık Toplayıcıları"na ilişkin yönetmelikte belirtilenlerin Konak Belediyesi'nce bir süredir uygulanıyor olduğuna dikkat çeken Başkan Batur, ilgili komisyonların Konak Belediyesi'nin çevre ve geri dönüşüm ile geri dönüşüme sahada çalışanların hakları konusunda ne kadar öngörülü bir belediye olduklarının ortaya çıktığını ifade etti.

Anlamlı günlere özel açılışlar

Meclis açışında konuşan Başkan Batur, 23 Nisan ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Çınarlı Rekreasyon alanı içinde yer alan Sancar Maruflu Bilim Merkezi'nin açılışını yaparak çocuklarla buluşturduklarını hatırlattı. Konak'taki tüm çocukların merkezden yararlanması için çalıştıklarını ifade eden Başkan Batur, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda ise Çınartepe Aydın Erten Rekreasyon Alanı ve Macera Parkı'nı Konak halkıyla buluşturacaklarını müjdeledi. Belediyenin Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan, harabe haldeyken devralarak yeniden düzenlediği,bir de Macera Parkı ekleyerek yenilediği, İzmir'e nefes aldıran noktalardan Çınartepe'deki alan, 19 Mayıs'ta yapılacak törenle halkın kullanımına açılacak.

Avrupa Şeref Bayrağı Konak'ta

Başkan Batur, Avrupa Konseyi'nce 150'ye yakın belediye arasında beş başarılı belediyeye verilen Avrupa Diploması ödülünü Konak Belediyesi'nin aldığını ve Avrupa Şeref Bayrağı'nın Konak'a verildiğini ifade etti.

Kadın Futbol Takımından play-off müjdesi

Öte yandan Başkan Batur, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi B grubunda mücadele eden Konak Belediyesi Kadın Futbol Takımının play-off'a kalmayı garantilediğinin de müjdesini vererek takım oyuncularını ve teknik ekibi kutladı.

Balkan Masası oluşturuldu

Başkan Batur, belediyede bir Balkan Masası oluşturduklarını ve meclis üyesi Birol Özkardeşler'in gönüllü olarak Balkan Masasında görev aldığını söyledi. Batur, Balkan Masasının, Balkan kökenli vatandaşların belediyeyle olan iletişimlerinin sağlanmasında büyük rol üstleneceğini ifade etti.

Sokak Hayvanları Koruma Komisyonu kuruldu

Nisan ayı toplantısında gündeme gelen meclis ihtisas komisyonlarına ilave olarak "Sokak Hayvanlarını Koruma Komisyonu" kurulması önergesine öncelik verildi. Oturumun ilk maddesi olarak görüşülen ve oybirliğiyle kabul edilen komisyona meclis üyeleri Cumhur Ter, Nurten Serhadbeyi, Sibel Hür, Nazlı Kurt ve Ahmet Yeniçırak seçildi.

Atık yönetiminde öngörülü belediye

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünün hazırladığı "Bağımsız Sıfır Atık Toplayıcıları"na ilişkin usul ve esaslar hakkındaki ek önerge gündeme alındı. Çevre ve hukuk komisyonlarına havale edilen önerge hakkında bilgi veren Başkan Batur, Konak Belediyesi'nin İzmir Sokak Toplayıcıları Geri Dönüşüm İşletme Kooperatifi (İzgekoop) ile başlamış olduğu projeyi hatırlattı. Atık toplayıcılarını tek bir çatı altında toplayan ve daha disiplinli bir çalışma yapılmasına olanak veren protokolü bir süredir uyguladıklarını vurgulayan Başkan Batur, bakanlıktan gelen yönetmeliği öngörmüş olduklarının altını çizerek şöyle konuştu:

"Aylardır sürdürdüğümüz çalışma neticesinde kooperatif ve geri dönüşüm firmasıyla protokol imzaladık. Önemli bir çalışma yürüttük ve sokaktaki ambalaj atığı toplayan kardeşlerimizin yaptığı işin, hem disiplin altına alınması hem de alanda çalışanların haklarının korunması noktasında önemli bir çalışmayı başlattık. Şu anda bakanlık bir yönetmelik çıkardı. Biz uyguladığımız bu çalışmada gördük ki zaten yönetmelikte ne yazıyorsa onu yapmışız. Takip ederek sürdürülebilirliğini sağlayacağımız bir çalışma yapıyoruz. Emeği geçen tüm arkadaşlarımızı kutluyorum. Komisyondaki arkadaşlarımız da yapacakları incelemelerde bu çalışmayı öngörmüş bir belediye olduğumuzu tespit etmiş olacak."

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