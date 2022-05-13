Kolombiyalı profesörden doğduğu topraklara vefa - Haberler

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Kolombiyalı profesörden doğduğu topraklara vefa

AA - Juan David Moreno Gallego - Güncel
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Kolombiya'nın Panama sınırında etrafı nehir, bataklık ve ormanlarla çevrili Choco bölgesindeki Unguia kasabasında doğup büyüyen Prof.Dr. Paulino Gutierrez, eğitim için ayrıldığı memleketine geri dönerek okul kurdu.

Kolombiya'nın Panama sınırında etrafı nehir, bataklık ve ormanlarla çevrili Choco bölgesindeki Unguia kasabasında doğup büyüyen Prof.Dr. Paulino Gutierrez, eğitim için ayrıldığı memleketine geri dönerek okul kurdu.

Profesör, okuma yazma bilmeyen kasabaya yetkililerle iş birliği yaparak 4 derslikli bir okul yaptırdı. Okulda İspanyolca ve Kunaca olmak üzere iki dilde eğitim veriliyor.

AA / Juan David Moreno Gallego - Güncel

Kolombiya, Panama, Okul, Güncel, Haberler

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