Kolombiyalı genç rekor sürede üç rubik küpü çözerek dünya rekoru kırdı - Haberler

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Kolombiyalı genç rekor sürede üç rubik küpü çözerek dünya rekoru kırdı

AA - Ernesto Che Mercado Jones - Güncel
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Kolombiya'nın başkenti Bogota'da, biyoloji öğrencisi 19 yaşındaki Angel Alvarado, 3x3'lük rubik kübü çözmede Guinness Dünya Rekoru kırdı.

Kolombiya'nın başkenti Bogota'da, biyoloji öğrencisi 19 yaşındaki Angel Alvarado, 3x3'lük rubik kübü çözmede Guinness Dünya Rekoru kırdı. Kolombiyalı Alvarado bir yandan jonglörlük yaparken diğer yandan üç rubik küpünü havada çözerek sadece 4 dakika 31 saniyede bir dünya rekoru kırdı.

AA / Ernesto Che Mercado Jones - Güncel

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