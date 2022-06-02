Kolombiya'nın San Andres Adası'nda günlük yaşam - Haberler

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Kolombiya'nın San Andres Adası'nda günlük yaşam

AA - Juan David Moreno Gallego - Güncel
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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: San Andres Adası drone görselleri Kumsaldan detaylar (Drone) Denize giren insanlar Şehir merkezinden detay Kolombiya'nın Karayip Denizi'nde yer alan San Andres Adası, iki yıldır devam eden koronavirüsü (Kovid-19) kontrol altına alma çabalarının ardından, en büyük gelir kaynağı...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

San Andres Adası drone görselleri

Kumsaldan detaylar (Drone)

Denize giren insanlar

Şehir merkezinden detay Kolombiya'nın Karayip Denizi'nde yer alan San Andres Adası, iki yıldır devam eden koronavirüsü (Kovid-19) kontrol altına alma çabalarının ardından, en büyük gelir kaynağı olan binlerce turisti yeniden ağırlamaya hazırlanıyor.

AA / Juan David Moreno Gallego - Güncel

Kolombiya Drone Güncel Haberler

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