Kolombiya'nın San Andres Adası'nda günlük yaşam - Haberler

Kolombiya'nın San Andres Adası'nda günlük yaşam
AA - Juan David Moreno Gallego - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: San Andres Adası drone görselleri Kumsaldan detaylar (Drone) Denize giren insanlar Şehir merkezinden detay Kolombiya'nın Karayip Denizi'nde yer alan San Andres Adası, iki yıldır devam eden koronavirüsü (Kovid-19) kontrol altına alma çabalarının ardından, en büyük gelir kaynağı...
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
San Andres Adası drone görselleri
Kumsaldan detaylar (Drone)
Denize giren insanlar
Şehir merkezinden detay Kolombiya'nın Karayip Denizi'nde yer alan San Andres Adası, iki yıldır devam eden koronavirüsü (Kovid-19) kontrol altına alma çabalarının ardından, en büyük gelir kaynağı olan binlerce turisti yeniden ağırlamaya hazırlanıyor.
AA / Juan David Moreno Gallego - Güncel