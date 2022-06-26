Kolombiya'nın Apartado şehrinde günlük yaşam
AA - Juan David Moreno Gallego - Güncel
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Apartado şehrinden detay görüntüler Şehrin drone görüntüleri APARTADO - Kolombiya'nın Antioquia yönetim bölgesine bağlı en büyük belediyesi olan ve binlerce hektarlık muz bahçeleriyle çevrili Apartado şehrinden günlük yaşan görüntüleri.
Apartado şehrinden detay görüntüler
Şehrin drone görüntüleri
APARTADO - Kolombiya'nın Antioquia yönetim bölgesine bağlı en büyük belediyesi olan ve binlerce hektarlık muz bahçeleriyle çevrili Apartado şehrinden günlük yaşan görüntüleri.
AA / Juan David Moreno Gallego - Güncel