Kolombiya'nın Apartado şehrinde günlük yaşam Apartado şehrinden detay görüntüler Şehrin drone görüntüleri APARTADO - Kolombiya'nın Antioquia yönetim bölgesine bağlı en büyük belediyesi olan ve binlerce hektarlık muz bahçeleriyle çevrili Apartado şehrinden günlük yaşan görüntüleri. Apartado şehrinden detay görüntüler Şehrin drone görüntüleri APARTADO - Kolombiya'nın Antioquia yönetim bölgesine bağlı en büyük belediyesi olan ve binlerce hektarlık muz bahçeleriyle çevrili Apartado şehrinden günlük yaşan görüntüleri. AA / Juan David Moreno Gallego - Güncel Kolombiya Güncel Haberler

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