Kolombiya'nın Apartado şehrinde günlük yaşam - Haberler

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Kolombiya'nın Apartado şehrinde günlük yaşam

AA - Juan David Moreno Gallego - Güncel
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Apartado şehrinden detay görüntüler Şehrin drone görüntüleri APARTADO - Kolombiya'nın Antioquia yönetim bölgesine bağlı en büyük belediyesi olan ve binlerce hektarlık muz bahçeleriyle çevrili Apartado şehrinden günlük yaşan görüntüleri.

Apartado şehrinden detay görüntüler

Şehrin drone görüntüleri

APARTADO - Kolombiya'nın Antioquia yönetim bölgesine bağlı en büyük belediyesi olan ve binlerce hektarlık muz bahçeleriyle çevrili Apartado şehrinden günlük yaşan görüntüleri.

AA / Juan David Moreno Gallego - Güncel

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