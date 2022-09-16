Kolombiya'daki İngiltere Büyükelçiliği taziye evine dönüştürüldü
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Kolombiya'nın başkenti Bogota'da İngiltere Büyükelçiliği'ne gelen Kolombiyalılar, Kraliçe 2. Elizabeth anısına açılan anı defterine imza atarak Kraliyet Ailesine saygılarını sunuyor.
Kolombiya'nın başkenti Bogota'da İngiltere Büyükelçiliği'ne gelen Kolombiyalılar, Kraliçe 2. Elizabeth anısına açılan anı defterine imza atarak Kraliyet Ailesine saygılarını sunuyor. Elçilik bahçesine bırakılan çiçek demetlerine iliştirilen notlarda da Kraliçe Elizabeth'in ölümü dolayısıyla duyulan üzüntü ifade ediliyor, İngiliz halkına taziye iletiliyor.
Kaynak: AA / Juan David Moreno Gallego - Güncel