Kolombiya'da yeni cumhurbaşkanını ikinci tur seçimleri belirleyecek - Haberler

Kolombiya'da yeni cumhurbaşkanını ikinci tur seçimleri belirleyecek
AA - Juan David Moreno Gallego - Güncel
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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Oy kullanma merkezi Oy kullanmaya gelen vatandaşlar Oyların kullanılması Kolombiya'da yeni cumhurbaşkanını ikinci tur seçimleri belirleyecek KOLOMBİYA - Kolombiya'da düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçiminde hiçbir aday geçerli oyların yüzde 50'sini alamadığı için, ülkenin...
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Oy kullanma merkezi
Oy kullanmaya gelen vatandaşlar
Oyların kullanılması Kolombiya'da yeni cumhurbaşkanını ikinci tur seçimleri belirleyecek
KOLOMBİYA - Kolombiya'da düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçiminde hiçbir aday geçerli oyların yüzde 50'sini alamadığı için, ülkenin yeni cumhurbaşkanı ikinci tur seçimlerinde belli olacak.
Kolombiya'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, yüzde 98'i açılan sandık sonuçlarına göre Tarihsel Pakt Koalisyonu'nun solcu adayı Gustavo Petro, yüzde 40,31 ile en çok oy alan aday oldu.
AA / Juan David Moreno Gallego - Güncel