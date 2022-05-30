Kolombiya'da yeni cumhurbaşkanını ikinci tur seçimleri belirleyecek - Haberler

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Kolombiya'da yeni cumhurbaşkanını ikinci tur seçimleri belirleyecek

AA - Juan David Moreno Gallego - Güncel
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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Oy kullanma merkezi Oy kullanmaya gelen vatandaşlar Oyların kullanılması Kolombiya'da yeni cumhurbaşkanını ikinci tur seçimleri belirleyecek KOLOMBİYA - Kolombiya'da düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçiminde hiçbir aday geçerli oyların yüzde 50'sini alamadığı için, ülkenin...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Oy kullanma merkezi

Oy kullanmaya gelen vatandaşlar

Oyların kullanılması Kolombiya'da yeni cumhurbaşkanını ikinci tur seçimleri belirleyecek

KOLOMBİYA - Kolombiya'da düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçiminde hiçbir aday geçerli oyların yüzde 50'sini alamadığı için, ülkenin yeni cumhurbaşkanı ikinci tur seçimlerinde belli olacak.

Kolombiya'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, yüzde 98'i açılan sandık sonuçlarına göre Tarihsel Pakt Koalisyonu'nun solcu adayı Gustavo Petro, yüzde 40,31 ile en çok oy alan aday oldu.

AA / Juan David Moreno Gallego - Güncel

cumhurbaşkanı Kolombiya Güncel Haberler

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