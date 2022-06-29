Kolombiya'da hakikat komisyonu ülkede yarım yüzyılı aşan çatışma raporunu yayımladı

Kolombiya'da hakikat komisyonu, ülkede yarım yüzyılı aşkın süredir yaşanan çatışmalarla ilgili nihai raporunu yayımladı.

Başkent Bogota'daki Jorge Eliecer Gaitan Tiyatrosu'nda konuşan Hakikat Komisyonu Başkanı Francisco de Roux, Kasım 2018'den bu yana yapılan araştırmalar sonucunda oluşturulan raporu paylaştı.

Roux, Kolombiya ve 27 ülkede, 14 binden fazla kişiyle görüşme gerçekleştirdiklerini, ayrıca hem çatışma mağdurları hem silahlı mücadeleye karışan 27 bini aşkın kişinin de ifadesini aldıklarını söyledi.

Rapora göre, 110 binden fazla kişinin kaybolduğunu, 15 yaşından küçük 30 bin çocuğun askere alındığını vurgulayan Roux, 6 bin 402 kişinin ise yargısız infaz mağduru olduğunu bildirdi.

Kolombiya'nın yeni cumhurbaşkanı Gustavo Petro ve yardımcısı Francia Marquez'in süreci devam ettireceklerine inandıklarını dile getiren Roux, "60 yılı aşkın süredir devam eden bu çatışmanın gerçeğini 3,5 yıl içinde aydınlatmak, kurbanları onurlandırmak, bir arada yaşamayı sağlamak ve bu acıların tekrarlanmaması için bir görev edindik." ifadesini kullandı.

"Halkımız, son 5 yıldır en sakin dönemini yaşıyor"

Roux, raporun hazırlanmasında, mağdurlarla dayanışma ve uluslararası toplumun barış sürecine verdiği desteğe değinerek, ülke içinde ve dışında destek gördüklerini belirtti.

Kasım 2016'da Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) ile yapılan barış anlaşmasının büyük bir kazanç olduğunu anlatan Roux, "Kurbanları dinlemek, savaşa götürülen çocuklar, kayıp insanların araştırılması, toplu mezarlar, aşağılanan binlerce kadın ve katledilen çocuklar bizi korkunç şekilde sarstı. Halkımız, yarım asır sonra son 5 yıldır en sakin dönemini yaşıyor." dedi.

"Rapor, yalnızca şiddetin geçmişine ışık tutmakla kalmıyor"

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet de raporun sunulmasının Kolombiya için tarihi bir an olduğunu söyledi.

Gerçeğin mağdurlar ve toplum için zapt edilemez bir hak olduğunu kaydeden Bachelet, "Rapor, yalnızca şiddetin geçmişine ışık tutmakla kalmıyor, aynı zamanda Kolombiya'da herkes için barışın geleceğini inşa etmek adına ihtiyaç duyduğu parçaları bir araya getirmeye yardımcı olacak." diye konuştu.

Öte yandan düzenlenen etkinliğe Kolombiya'nın yeni cumhurbaşkanı Petro ile yardımcısı Marquez de katıldı.