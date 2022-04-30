Kolombiya'da devlet başkanı adaylarından Gustavo Petro, kitabının imza gününe katıldı
AA - Juan David Moreno Gallego - Güncel
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Kolombiya'da devlet başkanlığı seçimlerinde yarışacak adaylardan Gustavo Petro, başkent Bogota'da düzenlenen kitap fuarında, 'One life, many lives' adlı kitabının imza gününe katıldı.
Kolombiya'da devlet başkanlığı seçimlerinde yarışacak adaylardan Gustavo Petro, başkent Bogota'da düzenlenen kitap fuarında, 'One life, many lives' adlı kitabının imza gününe katıldı.
AA / Juan David Moreno Gallego - Güncel