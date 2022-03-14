Kolombiya'da devlet başkanı adayları belli oldu - Haberler

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Kolombiya'da devlet başkanı adayları belli oldu

AA - Juan David Moreno Gallego - Güncel
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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Petro destekçileri Destekçilerin kutlaması Gustavo Petro'nun konuşması Kolombiya'da halk, Kongre üyelerini seçmek ve devlet başkanı adaylarını belirlemek için sandığa gitti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Petro destekçileri

Destekçilerin kutlaması

Gustavo Petro'nun konuşması

Kolombiya'da halk, Kongre üyelerini seçmek ve devlet başkanı adaylarını belirlemek için sandığa gitti.

Sandık başında yapılan oylamada solcu Gustavo Petro, oyların 80,51'ini alarak Tarihsel Pakt koalisyonu adayları arasında birinci sırayı elde etti. Açıklanan sonuçlar sonrası Petro, destekçilerine hitaben bir konuşma yaptı.

Kolombiya'da devlet başkanı adayları belli oldu

Kolombiya'da devlet başkanı adayları belli oldu

Kolombiya'da devlet başkanı adayları belli oldu

AA / Juan David Moreno Gallego - Güncel

Kolombiya, Kongre, Güncel, Haberler

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