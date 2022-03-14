Kolombiya'da devlet başkanı adayları belli oldu
AA - Juan David Moreno Gallego - Güncel
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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Petro destekçileri Destekçilerin kutlaması Gustavo Petro'nun konuşması Kolombiya'da halk, Kongre üyelerini seçmek ve devlet başkanı adaylarını belirlemek için sandığa gitti.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Petro destekçileri
Destekçilerin kutlaması
Gustavo Petro'nun konuşması
Kolombiya'da halk, Kongre üyelerini seçmek ve devlet başkanı adaylarını belirlemek için sandığa gitti.
Sandık başında yapılan oylamada solcu Gustavo Petro, oyların 80,51'ini alarak Tarihsel Pakt koalisyonu adayları arasında birinci sırayı elde etti. Açıklanan sonuçlar sonrası Petro, destekçilerine hitaben bir konuşma yaptı.