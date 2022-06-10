Kolombiya'da bir zamanlar FARC'ın merkezi olan San Vicente del Caguán - Haberler

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Kolombiya'da bir zamanlar FARC'ın merkezi olan San Vicente del Caguán

AA - Juan David Moreno Gallego - Güncel
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Kolombiya'da yarım yüzyıldan fazla süren iç savaşta 260 bine yakın kişinin hayatını kaybetmesine 6 milyondan fazla kişinin de göç etmek zorunda kalmasına neden olan iç savaşın 2016'daki anlaşmayla sona ermesinin ardından ülkede huzur hakim oldu.

Kolombiya'da yarım yüzyıldan fazla süren iç savaşta 260 bine yakın kişinin hayatını kaybetmesine 6 milyondan fazla kişinin de göç etmek zorunda kalmasına neden olan iç savaşın 2016'daki anlaşmayla sona ermesinin ardından ülkede huzur hakim oldu. Bir zamanlar FARC'ın merkezi durumunda olan Caqueta kentine bağlı San Vicente del Caguán kasabası, Kovid-19 salgının büyük ölçüde ortadan kalkmasının ardından canlı günlerine geri döndü. Amazonlara komşu olan kasabada artık turistleri görmek mümkün. 1980'li yıllarda Kolombiya ordusu ile FARC güçleri arasında şiddetli çatışmalara sahne olan San Vicente del Caguán, artık parklarında çocukların oynadığı sokaklarında insanların güvenle dolaştığı sakin bir Amazon kasaba kimliğine büründü.

AA / Juan David Moreno Gallego - Güncel

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