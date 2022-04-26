Kolombiya'da bağımsızlığın simgelerinden biri olan Francisco de Paula Santander'in müzeye dönüştürülen evi
AA - Juan David Moreno Gallego - Güncel
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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Müze binası (drone) Müzeye dönüştürülen evin bahçesinden detaylar Ziyaretçilerden detay Müze rehberi Armando Ruiz ile röportaj Ziyaretçilerin müzeyi dolaşması Kolombiya'nın Kuzey Santander yönetim bölgesine bağlı Villa Del Rosario kentinde, bağımsızlığın simgelerinden biri...
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Müze binası (drone)
Müzeye dönüştürülen evin bahçesinden detaylar
Ziyaretçilerden detay
Müze rehberi Armando Ruiz ile röportaj
Ziyaretçilerin müzeyi dolaşması Kolombiya'nın Kuzey Santander yönetim bölgesine bağlı Villa Del Rosario kentinde, bağımsızlığın simgelerinden biri olan Francisco Jose de Paula Santander'in yaşadığı ve müzeye dönüştürülen evi görüntülendi. 2 Nisan 1792'de Villa del Rosario'da doğan Kolombiyalı asker ve siyasetçi Santander, Simon Bolivar'ın yanında savaşarak bağımsızlık sürecinde mücadelede yer aldığı biliniyor. Santander'in evi 30 Aralık 1959 tarihli ve 164 sayılı Kanunla Ulusal Anıt olarak ilan edildi.
AA / Juan David Moreno Gallego - Güncel