Kocaeli'de ormanlık alanlara girişler 1 Kasım'a kadar yasaklandı

Kocaeli Valiliği, orman yangınlarını önlemek amacıyla 15 Mayıs-1 Kasım tarihleri arasında kent genelindeki ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığını açıkladı. Mangal, piknik tüpü gibi ateşli eşyaların kullanımı ve ormanlık alanlarda yangın çıkmasına yol açabilecek malzemelerin sokulması yasaklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, Orman Yangınları ile Mücadele Kurulu tarafından olası orman yangınlarını önlemek amacıyla tedbir kararları alındığı belirtildi.

Kent genelindeki ormanlık alanlara girişlerin 15 Mayıs-1 Kasım'da yasaklandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Her türlü ormanlık alanda, mangal, semaver, piknik tüpü gibi eşyalar ile ateşli piknik yapılması, alanlara dilek feneri, meşale, havai fişek gibi yangın çıkmasına sebep olabilecek malzemeler sokulması, kullanılması yasaktır. Ancak resmi tescilli korunan alanlar, orman parkı, tabiat parkı ve piknik veya mesire alanlarında kontrollü piknik yapılması serbesttir. Ormanlık alanlarda belirlenen alanlar dışında (konaklamalı orman parkları gibi) konaklama yapılması yasaklanmıştır. Orman içinde ATV, UTV ve bunun gibi araçların önceden belirlenmiş alanlar dışında kullanılması yasaklanmıştır. Ulusal, uluslararası sportif ve eko turizm amaçlı kullanımları için de Orman İşletme Müdürlüğünce belirlenen güzergahlardan izin alınması zorunludur."

Yasaklara uymayanlar hakkında adli işlem ve para cezası uygulanacağı vurgulanan açıklamada, "Belirlenen tarihler arasında ormana bitişik alanlarda ve ormana 4 kilometre mesafede (yaylalarda ormana bitişik alanlar dahil olmak üzere) 24 saat boyunca anız ve bağ-bahçe fındık altı temizliği gibi kontrollü ateş yakmak yasaklanmıştır. Resmi tescilli orman parklarında ve tabiat parklarında, gerçek kişi, firma, kurum işletmecisi tarafından en az 2,5 tonluk seyyar su tankerlerinin hazır bulundurulması veya yangın anında kullanılmak üzere 3 tonluk su rezervi olan su depolarının bulunması, yeterli basınca sahip hidrofor bulunması ve alanın en uç noktasına ulaşabilecek hortumların hazır bulundurulması gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Makbule Beyza Günbey
