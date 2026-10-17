Haberler
Haberler.comHaberler.com haberlerini kaçırma! YÜKLE

Kocaeli merkezli 16 ilde yasa dışı bahis operasyonunda 29 şüpheli tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kocaeli merkezli 16 ilde yasa dışı bahis operasyonunda 29 şüpheli tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli merkezli 16 ilde yasa dışı bahis soruşturmasında, 2023-2025 arası hesaplarda 722 bin 235 işlemde 6 milyar 235 milyon 761 bin 905 liralık para hareketi tespit edildi. Operasyonda 36 şüpheli gözaltına alındı; bunlardan 29'u tutuklandı, 7'si adli kontrolle serbest bırakıldı.

KOCAELİ merkezli 16 ilde düzenlenen operasyonda yasa dışı bahis operasyonunda hesaplarında 6 milyar 235 milyon 761 bin 905 liralık hesap hareketi bulunduğu tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 29 şüpheli tutuklandı.

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis ve kumar soruşturması kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığının 10 Nisan 2026 tarihli raporundaki tespitler doğrultusunda, bazı kişilerin çeşitli yasa dışı bahis ve kumar siteleriyle bağlantılı para transferlerine aracılık ettiği değerlendirildi. Hesaplar üzerinden yapılan işlemlerin, hesap sahiplerinin mali profilleriyle uyumsuz olduğu belirlendi. Şüphelilerin 2023-2025 yılları arasındaki şahsi ve şirket hesap hareketlerinin incelenmesi sonucunda, 722 bin 235 işlemde toplam 6 milyar 235 milyon 761 bin 905 liralık para hareketi bulunduğu ortaya çıkarıldı.

Kocaeli merkezli 16 ilde şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Hakkında gözaltı kararı bulunan 38 şüpheliden 36'sı polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 29'u tutuklanırken 7'si adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. Firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 172 sitede yayınlandı.
Komşusunun evine girdi, bir daha çıkamadı! Şüpheli ölüm

Komşusunun evine girdi, bir daha çıkamadı! Şüpheli ölüm
Beşiktaş'a sakatlanan Orkun Kökçü'den kötü haber

Beşiktaş'a kaptanından kötü haber! Bu maçlarda forma giyemeyecek
Bursa'da trafikte tehlikeli anlar! Sürücü ve yolcu, seyir halindeki otomobilin ön kapılarını açtı

Seyir halinde iki kapıyı birden açtılar! O anlar kamerada
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Husilerin saldırısında Aden'de kalkışa hazır uçağın 500 metre yakınına iki füze düştü

Savaş durmuyor! Yolcu uçağının yakınına füze attılar
Cezaevinden tahliye edilen Aleyna Kalaycıoğlu'ndan ilk görüntü

Cezaevinden böyle ayrıldı! Aleyna Kalaycıoğlu'ndan ilk görüntü
Parkta kan aktı! 15 yaşındaki çocuk 2 kişiyi ağır yaraladı

15 yaşındaki çocuk dehşet saçtı
Aralarında İstanbul da var! Çok sayıda ile yeni uyarı, yağışlar yeniden geliyor

Aralarında İstanbul da var! Saat verildi, yeniden geliyor
Fenerbahçe'den ayrıldı, Messi'ye döndü! Tahmin edin kim?

Fenerbahçe'den ayrıldı, Messi'ye döndü! Tahmin edin kim?
2027'de 31 bin 54 sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek

On binlerce sağlık personeli istihdam edilecek
Eşiyle tartıştı, yüksek gerilim hattı direğine bağladığı iple intihar etti

Diyarbakır'da korkunç manzara! Yüksek gerilim direğinde bulundu