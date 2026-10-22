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Kocaeli Gebze'de öğrenciye çarpan servis sürücüsüne 5 yıl 10 ay 20 gün hapis verildi

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Kocaeli Gebze'de öğrenciye çarpan servis sürücüsüne 5 yıl 10 ay 20 gün hapis verildi
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Kocaeli Gebze'de servis midibüsünün çarptığı 6 yaşındaki ilkokul öğrencisinin ölümüne ilişkin davada sürücü İ.C., bilinçli taksirle ölüme neden olma suçundan 5 yıl 10 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme ehliyetine 2 yıl süreyle el konulmasına karar verdi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ilkokul öğrencisinin servis midibüsünün çarpması sonucu hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin davada karar açıklandı.

Gebze 12. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, kazada hayatını kaybeden 6 yaşındaki Ela Tabakoğlu'nun annesi Serpil ve babası Fatih Tabakoğlu ile taraf avukatları katıldı. Ev hapsinde bulunan sanık İ.C. ise duruşmaya gelmedi.

Duruşmada söz verilen anne Serpil ve baba Fatih Tabakoğlu, sanığın tutuklanmasını ve en ağır cezaya çarptırılmasını talep etti.

Sanık avukatı Tamer Ayhan ise müvekkilinin yaşanan olaydan dolayı üzüntü duyduğunu belirterek, İ.C'nin beraatini, mahkeme aksi kanaateyse en alt sınırdan cezalandırılmasını istedi.

Cumhuriyet savcısı da bir önceki celse mahkemeye sunduğu esas hakkındaki mütalaayı tekrarladı.

Mahkeme heyeti, sanık İ.C'nin "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 5 yıl 10 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılmasına ve ehliyetine 2 yıl süreyle el konulmasına hükmetti.

Ayrıca sanığın ev hapsi yönündeki adli kontrol tedbirinin kaldırılarak, yurt dışına çıkış yasağı getirilmesine karar verildi.

Duruşmanın ardından gazetecilere açıklama yapan baba Fatih Tabakoğlu, verilen karar sonrasında köyünde bulunan kızının mezarına gitmeye utandığını ve adaletin sağlanması gerektiğini söyledi.

Ailenin avukatı Kübra Süleyman ise sanığın en ağır şekilde cezalandırılması ve tutuklanması için de gerekli başvuruları yapacaklarını bildirdi.

Süreç

Gebze ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde 4 Şubat 2026'da öğrenci taşıyan İ.C. idaresindeki 41 P 3597 plakalı midibüs, 2232. Sokak'tan 2230. Sokak'a dönerken ilkokul 1. sınıf öğrencisi Ela Tabakoğlu'na (6) çarpmıştı. Tabakoğlu, sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen kaza yerinde hayatını kaybetmiş, tutuklanan İ.C. hakkındaki tedbir 4,5 ay sonra ev hapsine çevrilmişti.

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, İ.C'nin Karayolları Trafik Kanunu'nun "dönüş kurallarını", Ela Tabakoğlu'nun da "yayaların uyacakları kuralları" ihlal ettiği belirtildi.

Bilirkişi raporuna göre İ.C'nin "tali", maktul Ela Tabakoğlu'nun da "asli" kusurlu olduğu aktarılan iddianamede, İ.C'nin "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapsi ile 3 aydan 3 yıla kadar meslek icrasının yasaklanması ya da sürücü belgesinin geri alınması talep ediliyordu.

Öte yandan, yeniden hazırlanan bilirkişi raporunda, İ.C. ile ölen çocuğun servis aracına binmesinde sorumluluğu bulunan kişi veya kişilerin "asli kusurlu" olduğu, Ela Tabakoğlu'nun ise kusursuz olduğu ifade edilmişti.

Kaynak: AA
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