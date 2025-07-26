Kocaeli'de Orman Yangını Söndürme Çalışmaları Sürüyor

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

İlçe merkezine 2 kilometre uzaklıktaki Pazarköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Alevler Karapınar Mahallesi'ne ulaşırken, ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek veriyor.

Vali Aktaş'ın açıklaması

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, AA muhabirine, yangına müdahalenin karadan devam ettiğini, kısa sürede havadan müdahalenin de başlayacağını söyledi.

Emniyet, jandarma, AFAD ve itfaiye ekiplerinin bölgede olduğunu belirten Aktaş, "Rüzgar biraz fazla. Vatandaşın teyakkuzda olması, can ve mal güvenliği açısından dikkatli olması gerekiyor." dedi.

Aktaş, Yalova ve Bursa'dan takviye talep ettiklerini, Sakarya'dan da takviye olacağını kaydetti.