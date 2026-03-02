Haberler

İş merkezinde yangın; 1 kişi dumandan etkilendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Körfez ilçesindeki bir iş merkezindeki ofiste çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış nedeni inceleniyor.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde iş merkezindeki ofiste bir bilgisayarda çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Mimar Sinan Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'ndeki iş merkezinin 2'nci katında yer alan ofiste saat 18.30 sıralarında yangın çıktı. Bir bilgisayardan alevler yükselirken, ofisin içerisine duman doldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Dumandan etkilenen 1 kişi, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

Haber: Nabi YAZICI/KÖRFEZ(Kocaeli),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran, Hürmüz Boğazı'nı kapattı: Geçmeye çalışan her gemiyi hedef alacağız

İran, dünyanın en çok korktuğu haberi verdi: Hepsini vururuz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran'da hain ilan edilen İsmail Kaani sorguya alındı

İran'da hain ilan edilen İsmail Kaani için harekete geçildi
ABD Genelkurmay Başkanı: Şu ana kadar 4 askerimizi yitirdik, kayıplarımız artabilir

ABD için de işler iyiye gitmiyor: İşte 3 günde öldürülen asker sayısı
İranlı genç kızdan Hamaney'in ölümünü dans ederek kutlayan hemcinsine sert yanıt

İkisi de İranlı! Rejim yanlısından rejim karşıtına sert yanıt
CHP'li belediye başkanı, meclis üyesine küfredip salondan attırmak istedi

CHP'li başkandan, meclis üyesine ağza alınmayacak sözler
İran'da hain ilan edilen İsmail Kaani sorguya alındı

İran'da hain ilan edilen İsmail Kaani için harekete geçildi
Tahran'da tarihi saray hava saldırısında hasar gördü

Beş yüz yıldır ayaktaydı! Tarihi saray füzelere hedef oldu
İran, Hürmüz Boğazı'nda bir petrol tankerini daha vurdu

Kritik boğaz alev alev! Bir petrol tankerini daha vurdular