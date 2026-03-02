İş merkezinde yangın; 1 kişi dumandan etkilendi
Mimar Sinan Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'ndeki iş merkezinin 2'nci katında yer alan ofiste saat 18.30 sıralarında yangın çıktı. Bir bilgisayardan alevler yükselirken, ofisin içerisine duman doldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Dumandan etkilenen 1 kişi, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.
Haber: Nabi YAZICI/KÖRFEZ(Kocaeli),