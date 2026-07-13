Kocaeli'de aranan hükümlü yakalandı
Kocaeli'de, 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan kesinleşmiş 8 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü F.A.K., polis ekiplerince Kartepe'de yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Kocaeli'de hakkında kesinleşmiş 8 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan hakkında kesinleşmiş 8 yıl hapis cezası bulunan F.A.K'yi Kartepe'de yakaladı.
Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Melih Palas