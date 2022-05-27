KKTC'de Geçitköy bölgesinde yangın çıktı - Haberler

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KKTC'de Geçitköy bölgesinde yangın çıktı

AA - Muhammet İkbal Arslan - Güncel
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KKTC'de Geçitköy bölgesinde yangın çıktı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Girne ilçesine bağlı Geçitköy bölgesinde yangın çıktı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Girne ilçesine bağlı Geçitköy bölgesinde yangın çıktı.

Polis Basın Subaylığı'nın verdiği bilgiye göre, öğle saatlerinde arazide çıkan ve ormanlık alana yayılan yangın için söndürme çalışmaları devam ediyor.

Yangına polis ve itfaiye ekiplerinin yanı sıra Orman Dairesi, Sivil Savunma, askeri personel ve bölge halkı traktörlerle müdahale ediyor. Yangın henüz kontrol altına alınamadı.

Yangına bağlı oluşan yoğun duman nedeniyle ve iş makinelerinin yangına müdahale edebilmeleri amacıyla Girne-Güzelyurt ana yolunun Geçitköy ile Karşıyaka arası trafik akışına kapatıldı.

Geçitköy'deki yangına havadan müdahale için Türkiye'den 2, Birleşmiş Milletlerden de 1 yangın söndürme helikopterinin geleceği bildirildi.

Mevlevi'de yangın

Öte yandan, Güzelyurt'a bağlı Mevlevi bölgesindeki çöplük alanda çıkan yangın ise kontrol altına alındı.

Çevre emniyetinin sağlandığı bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

AA / Muhammet İkbal Arslan - Güncel

İtfaiye, Kıbrıs, Yangın, Polis, Güncel, Haberler

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