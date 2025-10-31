Kızıltepe'de Ağaçta Mahsur Kalan Kedi İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, ağaçta mahsur kalan bir kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Turgut Özal Mahallesi'nde çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye giden ekipler, yangın merdiveniyle kediyi ağaçtan indirdi.
Turgut Özal Mahallesi'nde bir kedinin ağaçta mahsur kaldığını fark eden çevredekiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Bölgeye sevk edilen ekipler yangın merdiveni yardımıyla kediyi mahsur kaldığı ağaçtan indirdi.
Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel