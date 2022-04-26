Kızılırmak Kuş Cenneti'nde kaçak avlanan sazan balıkları suya salındı - Haberler

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Kızılırmak Kuş Cenneti'nde kaçak avlanan sazan balıkları suya salındı

AA - Recep Bilek - Güncel
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Samsun'daki, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde göletlerde kaçak avlandığı belirlenen sazan balıkları suya geri bırakıldı.

Samsun'daki, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde göletlerde kaçak avlandığı belirlenen sazan balıkları suya geri bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile Yörükler ve Sarıköy Su Ürünleri Kooperatifi çalışanları, Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ndeki göletlerde kaçak balık avcılığı ile mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Bafra ve 19 Mayıs ilçelerinde yer alan deltadaki göletlerde denetim yapan ekipler, yaklaşık 2 bin 250 metre misina ağ ile 300 metre kasnak ağ buldu.

Ağlar içinde bulunan yaklaşık 150 kilo sazan suya geri bırakıldı.

Ele geçirilen ağlar, Samsun Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

AA / Recep Bilek - Güncel

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