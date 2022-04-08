Kızılay ve Tarım Kredi Birlik'ten ihtiyaç sahiplerine 13 bin 888 ramazan kolisi

TÜRK Kızılay ile Tarım Kredi Birlik A.Ş. iş birliğinde hazırlanan, içinde 12 ürün bulunan 13 bin 888 gıda kolisinin 81 ildeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasına başlandı. Gıda kolilerinin bulunduğu 5 TIR, Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık ve Tarım Kredi Birlik A.Ş. Genel Müdürü Kadir Aydın tarafından uğurlandı.

Türk Kızılay, ramazan ayında yurt içindeki ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere 13 bin 888 gıda kolisi alımı için Tarım Kredi Birlik A.Ş. ile anlaştı. Gıda kolilerinin 81 ildeki Kızılay şubelerine dağıtımı kapsamında ilk sevkiyat daha önce gerçekleştirildi. Etimesgut'taki üretim yerleşkesinde hazırlanan 5 bin gıda kolisinin 81 ile dağıtımı yapıldı. Bugün de ikinci sevkiyat için 8 bin gıda kolisi hazırlandı. İçinde 12 farklı ürün bulunan gıda kolilerinin yüklendiği 5 TIR, Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık ve Tarım Kredi Birlik A.Ş. Genel Müdürü Kadir Aydın tarafından uğurlandı.

Hazırlanan 8 bin gıda kolisi, 5 TIR'la çeşitli illerdeki Kızılay şubelerine gönderildi. Kızılay şubelerinde toplanacak gıda kolileri, daha sonra ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.