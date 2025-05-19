Kış Uykusundan Uyanan Ayılar, Başkanın Yayla Evine Girdi

Kış Uykusundan Uyanan Ayılar, Başkanın Yayla Evine Girdi
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Trabzon'un Araklı ilçesinde kış uykusundan uyanıp yiyecek arayışına giren ayılar, Belediye Başkanı Hüseyin Avni Coşkun Çebi'nin yayla evine girerek zarar verdi. Evin kapı ve pencerelerini tahrip eden ayılar, içerideki eşyaları da parçaladı.

TRABZON'un Araklı ilçesinde kış uykusundan uyanıp, yiyecek arayışına giren ayılar, Belediye Başkanı Hüseyin Avni Coşkun Çebi'nin yayladaki evine girip, kapı, pencere ve eşyalara zarar verdi.

İlçenin yüksek kesimlerinde ağır kış şartları sonrası kış uykusundan uyanan ayılar, yiyecek bulabilmek için Bahçecik Yaylası'na indi. Araklı Belediye Başkanı Hüseyin Avni Coşkun Çebi'nin 1800 rakımlı yayla evine giren ayılar, pençe ve dişleriyle kapıları, pencereleri tahrip etti, içerideki eşyaları dağıtıp parçaladı. Çebi'nin evine pencereden giren ayılar, mutfaktaki malzemelere zarar verdi. Sabah saatlerinde evin bulunduğu bölgeye çıkan mahalleli, durumu fark edip o anları cep telefonuyla görüntüledi.

'AYILARA TORPİL İŞLEMİYOR'

Ayıların evi talan ettiğini fark eden Başkan Çebi'nin akrabalarından Yalçın Çebi, "Coşkun Başkanın evine girmiş. Buraları söküp, yıkmış. Ayı kardeşlere torpil de işlemiyor. Pencereden içeri girmiş, buraları yıkmış. Ayı da işini biliyor. Yazın onlara et atıyorum diye benim evime girmediler" dedi.

HABER-KAMERA: ARAKLI(Trabzon),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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