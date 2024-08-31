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Kırşehir'de Zafer Bayramı kutlamaları fener alayı ve konserle sona erdi

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Kırşehir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen fener alayı ve konserle kutlamalar sona erdi. Vatandaşlar Türk bayrakları ve meşalelerle Cacabey Meydanı'na kadar yürüdü. Sanatçılar İshak Asarkaya, Ahmet Tekkuş, Nurdan İpek, Nadide Sultan ve Ahmet Şafak da konserlerde sahne aldı.

Kırşehir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında fener alayı ve konser düzenlendi.

Valilik önünde bir araya gelen vatandaşlar, ellerindeki Türk bayrakları ve meşalelerle Cacabey Meydanı'na kadar yürüdü.

Yürüyüş sırasında bazı esnaf ve evlerinin balkonuna çıkan vatandaşlar da yürüyüşe katılanlara destek verdi.

Atatürk Anıtı önünde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla fener alayı sona erdi.

Daha sonra Kırşehir Belediyesince Cacabey Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, sanatçılar İshak Asarkaya, Ahmet Tekkuş ve Nurdan İpek, Kaman Belediyesi organizasyonunda ise Cumhuriyet Meydanı'nda Nadide Sultan ve Ahmet Şafak sahne aldı.

Kaynak: AA / Güncel

Nadide Sultan Ahmet Şafak Kültür Sanat Güncel Haberler

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