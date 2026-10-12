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Kırşehir'de otomobil ve iş yerinde 649 gümrük kaçağı parfüm bulundu

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Kırşehir'de otomobil ve iş yerinde 649 gümrük kaçağı parfüm bulundu
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Kırşehir'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin çalışmasında durdurulan otomobil ve bir iş yerinde bandrolsüz 649 gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi. Olayla ilgili B.Y. hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

Kırşehir'de bir otomobil ve iş yerinde 649 gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda durdurulan bir otomobilde ve iş yerinde yapılan aramada, bandrolsüz 649 gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi.

Olayla ilgili B.Y. hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

Kaynak: AA
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