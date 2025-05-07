Kırşehir'de Kanalizasyon Çalışmasında Göçük: 1 İşçi Hayatını Kaybetti

Kırşehir'in Akpınar ilçesinde, kanalizasyon bağlantısı çalışmasında meydana gelen göçükte 1 işçi yaşamını yitirdi.

Akpınar Belediyesinin ilçe merkezindeki kanalizasyon çalışması için kazılan çukurda göçük meydana geldi.

Bu sırada çukurda çalışan işçilerden Ramazan Atalay (53), göçük altında kaldı.

Çevredekilerin yardımı ve olay yerine gelen ekiplerin desteğiyle bulunduğu yerden çıkartılan Atalay, Akpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Atalay, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.